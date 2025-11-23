Ankara Gölbaşı’nda 200 yıllık tarihi serender çıkan yangında tamamen kül oldu. Osman Yazıcı’ya ait yapı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle yıllarca birçok kişinin anılarına tanıklık etmişti.

Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi’nde, gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait serenderde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba gösterse de, serender tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.

RİZE'DEN ANKARA'YA GETİRMİŞ

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize’den Ankara’ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

