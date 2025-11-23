Rize'den Ankara'ya taşınmıştı: 200 yıllık serender kül oldu!
Ankara Gölbaşı’nda 200 yıllık tarihi serender çıkan yangında tamamen kül oldu. Osman Yazıcı’ya ait yapı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle yıllarca birçok kişinin anılarına tanıklık etmişti.
Gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı'ya ait, Rize'den getirilen 200 yıllık tarihi serender, Gölbaşı'nda çıkan yangında tamamen kül oldu.
- Gazeteci Osman Yazıcı'nın Gölbaşı'ndaki serenderi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yandı.
- Yanan yapı, Yazıcı'nın memleketi Rize'den getirdiği, 200 yıllık tarihi bir serenderdi.
- Osman Yazıcı, yananın sadece bir yapı değil, 200 yıllık bir tarih olduğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
- Serender, siyasetçilerden gazetecilere kadar birçok önemli ismin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktasıydı.
- Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi’nde, gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait serenderde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba gösterse de, serender tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.
RİZE'DEN ANKARA'YA GETİRMİŞ
Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize’den Ankara’ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.
Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.