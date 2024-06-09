Sabah saatlerinde feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Van-Bitlis kara yolunda sabah saatlerinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile bir tır, bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 4'Ü AĞIR

Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu. Ölen kişilerin Kenan Abi (20) ve Halim Zorlu (20) olduğu açıklanırken, yaralanan 30 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüyle tırın çarpışma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza anına ait görüntülerde karşı yönden gelen tırın virajı alamayarak otobüsle çarpıştığı ve otobüs şoförünün uçtuğu görüldü.