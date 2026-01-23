Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı listesine Türkiye’de ismini yazdırdı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı listesinde 9.sırada yer aldı. Havalimanı, 2024’te ise 11. sırada yer almıştı.

İngiltere merkezli havacılık veri ve analiz platformu OAG, "2025 Yılının Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" raporu yayımladı. Rapora göre, her gün binlerce yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı listesinde 9. sıraya yükseldi.

Havalimanı koltuk kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 15 artırarak 28,6 milyon tek yönlü (semi-route) koltuk kapasitesine ulaştı. Sabiha Gökçen, geçen yıl 48,4 milyon yolcu ağırladı.

Havalimanı, bu performansla, "Avrupa'nın en büyük 10 havalimanı" listesine giriş yapan tek yeni havalimanı oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ

Aynı zamanda Sabiha Gökçen bir başarıya daha imza attı. Yıllık bazda yüzde 15 artış sağlayan havalimanı, ilk 10 havalimanı arasında en yüksek artışı kaydeden merkez oldu ve 10. sıraya gerileyen Münih Havalimanı'nı geride bıraktı.

EN HIZLI BÜYÜME

Rapora göre, Avrupa'nın önemli merkezlerinden Frankfurt ve Münih havalimanlarının pandemi öncesi seviyelerinin gerisinde kaldı. Sabiha Gökçen, kapasitesini 2019 verilerinin yüzde 37 üzerine çıkararak pandemi öncesine göre en hızlı büyümeyi kaydeden havalimanı oldu.

“İSTANBUL'U 154 DESTİNASYONA BAĞLIYORUZ”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, bu başarı hakkında şöyle konuştu:

Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü İstanbul'u 23 hava yolu ile 55 ülkeye ve 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz.

Dünya standartlarında misafir deneyimi sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Maybek "Kara, deniz ve raylı sistemler aracılığıyla İstanbul ve çevresiyle daha güçlü, hızlı ve entegre bağa sahip 'Şehrin - Şehirlerin Havalimanı' Sabiha Gökçen'de yolcularımıza yalnızca bir geçiş noktası değil, konforlu, akıcı, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

