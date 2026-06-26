Bilimsel birikimini uluslararası arenaya taşıyan Sabri Ülker Vakfı, küreselleşme yolunda önemli bir adım daha atıyor. Geçmiş yılların ödül sahipleri, Vakfın küresel bilim ekosisteminde "Bilim Elçisi" rolünü üstlenerek yeni nesil araştırmacılara ilham verecek. Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular 25 Haziran'da başladı. Ödüle başvuracak adayların 45 yaşından gün almamış, doktora derecesine sahip olması gerekecek. Geleceğin Bilim Lideri seçilen araştırmacı 100 bin dolarla ödüllendirilecek.

Gıda, beslenme ve halk sağlığı alanlarında topluma fayda sağlayacak araştırmaları destekleyen Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, yeni dönemde ‘'Bilim Elçileri Ağı'' altında genç araştırmacılara rehberlik edecek. Bilim Elçileri, geçmiş yıllarda ödül kazanan araştırmacılardan oluşacak ve bu ağ, uluslararası iş birliklerini destekleyerek ödül programının toplumsal etkisini büyütecek. Vakfın küresel vizyonunun önemli adımlarından birini oluşturan "Bilim Elçileri", 2026 Geleceğin Bilim Lideri Ödülü başvuru sürecinin de başlatıldığı lansmanla tanıtıldı.

Sabri Ülker Vakfı, ‘Bilim Elçileriyle küresel bilim ekosistemine ilham verecek

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte, geçmiş yılların ödül sahipleri Vakfın "Bilim Elçileri" olarak sahneye çıktı. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Dr. Maria Elsa Pando San Martin ve Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, ödül sonrasındaki başarılarını, araştırmalarının toplumsal etkilerini ve uluslararası iş birliklerini paylaşarak genç araştırmacılara ilham verdi. Lansman kapsamında oluşturulan bilim galerisinde ise geçmiş yıllarda ödül sahiplerinin araştırmaları, yayınları, patentleri ve uluslararası iş birlikleri katılımcılarla buluşturuldu.

"BU YIL ÖDÜL PROGRAMIMIZI GLOBAL ÖLÇEKTE BAŞVURULARA AÇARAK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Etkinlikte konuşan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker, 15 yılı aşkın süredir oluşturdukları bilimsel birikimi, Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nü küresel başvurulara açarak uluslararası arenaya taşıdıklarını ifade etti. Konuşmalarına devam eden Ülker şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ödülü kazanan 10 bilim insanımızın ortaya koyduğu bin 500'den fazla bilimsel yayın, 25'ten fazla patent, 300'den fazla araştırma projesi ve 150'den fazla uluslararası iş birliği, Geleceğin Bilim Lideri Ödülü yalnızca bireysel başarılarla değil, global ölçekte bilimsel etkiyi de desteklediğini ortaya koyuyor. Bu yıl ödül programımızı global ölçekte başvurulara açarak önemli bir adım attık. Önünüzdeki dönem içinde bu vizyonu daha ileri taşıyor, yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün tanıttığımız ‘Bilim elçileri ağı' tam da bu anlayışın bir sonucu. Artık Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, bir ödül programının ötesinde; bilim insanlarını bir araya getiren, iş birliklerini güçlendiren ve bilimin halk üzerindeki etkisini büyüten bir platform olarak yoluna devam ediyor."

Sabri Ülker Vakfı, ‘Bilim Elçileriyle küresel bilim ekosistemine ilham verecek

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvuracak adayların 45 yaşından gün almamış, doktora derecesine sahip olması gerekecek. Orijinal, bilimsel titizliği yüksek ve somut ya da potansiyel etki oluşturma kapasitesine sahip araştırmalarla yapılacak olan başvurularda dosyanın İngilizce hazırlanma şartı bulunacak. Adaylar doğrudan başvuru yapabilecek. Geleceğin Bilim Lideri seçilen araştırmacı 100 bin dolarla ödüllendirilecek.

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