Anadolu Ajansı
Sahile beton döken firmaya para cezası!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kesimine izinsiz beton döktüğü tespit edilen firmaya 150 bin lira idari para cezası kesildi.
Özetle DinleSahile beton döken firmaya para cezası!
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Yaşam az önce
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde tonoz imalatı için sahil kesimine beton dökümü yapan firmaya 150 bin lira ceza kesildi.
- Tonoz imalatı amacıyla sahil kesiminde beton döküm çalışması yapıldığı belirlendi.
- Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi.
- İlgili firmaya toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandı.
- Sahile dökülen beton ve diğer malzemeler firma tarafından bölgeden kaldırıldı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde, tonoz imalatı amacıyla sahil kesiminde beton döküm çalışması yapıldığı belirlendi.
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150 BİN TL CEZA KESİLDİ
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme ve denetimlerin ardından ilgili firmaya toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Öte yandan, sahile dökülen beton ve diğer malzemelerin firma tarafından bölgeden kaldırıldığı bildirildi.
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