İran'ın Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini açıkça ihlal etmesi ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın birinci maddesini uygulamaması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılacağı bildirildi. Öte yandan İran ile görüşmelerin iyi gittiğini belirten ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelerin en erken yarın gerçekleşebileceğini söyledi.

İran'ın Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı, İsrail'in güney Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ihlali olarak nitelendirerek Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

DAHA KAPSAMLI ADIMLAR DEVREYE ALINACAK

İran'ın devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, bu kararın karşı tarafın verdiği sözleri yerine getirmemesine karşı atılan ilk adım olduğu belirtilirken, saldırıların sürmesi halinde düşmanı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak amacıyla daha kapsamlı adımların da devreye alınacağı ifade edildi.

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"BOĞAZIN GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILACAĞI İLAN EDİLMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca, "İsrail rejiminin güney Lübnan'da sürekli ateşkes ihlalleri" ve İsrail işgal güçlerinin güney Lübnan topraklarından çekilmemesi de belirtildi. Yapılan açıklamada, "Boğazın gemi geçişine kapatılacağı ilan edilmiştir" denildi

VANCE: ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AYRILACAĞIM

Öte yandan İran ile görüşmelerin iyi gittiğini belirten ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelerin en erken yarın gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, yakın zamanda görüşmeler için İsviçre'ye gideceğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde ayrılmayı bekliyorum, ancak biliyorsunuz ki bu her zaman hassas bir koordinasyon ve diplomatik protokoller meselesi" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

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