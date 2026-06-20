Versay Sarayı'nda 'yazıcı' krizi! Trump'ın tarihi imzasının perde arkası ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdiren tarihi mutabakat zaptını Fransa'nın simgesi Versay Sarayı'nda imzalamasının ardında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Son dakikada tamamlanan anlaşma için sarayda zamana karşı yarış başlatılırken, dijital metnin basılması için gece geç saatlerde yazıcı arayışına girildiği kaydedildi. Fransız yetkililerin yardımıyla hazırlıklar kısa sürede tamamlanırken, ABD Başkanının imzayı atarken, “Kolay olmadı. Emin olun” açıklamasını yaptığı belirtildi.
- Anlaşmanın tamamlandığı bilgisi Trump'a, Versay Sarayı'nda Macron ile Aynalı Salon'u gezerken ulaştı ve Trump vakit kaybetmeden imzalanmasını istedi.
- Gece saat 23.00'ü geçtikten sonra anlaşma metninin basılması için sarayda yazıcı arayışına girildi.
- Yemek tabakları kaldırılarak, İngilizce ve Farsça basılan anlaşma nüshalarına yer açıldı.
- Trump, imza atmadan önce metni inceleyip çevresindekilere, “Kolay olmadı. Emin olun” dedi.
- Fransız hükümetinden bazı isimler, imza töreninin kendileri için de sürpriz olduğunu belirtti.
- Anlaşmanın Versay Sarayı'nda imzalanması kararı, Macron'a yönelik önemli bir jest olarak değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdiren tarihi mutabakat zaptını Fransa'nın ünlü Versay Sarayı'nda imzalamasının perde arkasında yaşananlar İngiliz basına yansıdı. Fransız diplomatik kaynakların aktardığına göre, son anda sonuçlanan anlaşmanın imza süreci, zamana karşı yarışa dönüştü.
VAKİT KAYBETMEDEN İMZALANMASINI İSTEDİ
Edinilen bilgilere göre Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Versay Sarayı'na gelmesinden kısa süre sonra anlaşmanın tamamlandığı bilgisi kendisine ulaştı. İddiaya göre Trump, Macron ile Aynalı Salon'u gezerken bu gelişmeyi paylaştı ve anlaşmanın vakit kaybetmeden imzalanmasını istedi.
SARAYDA YAZICI KRİZİ!
Beklenmedik kararın ardından sarayda yoğun bir hazırlık süreci başladı. Fransız kaynakların aktardığına göre, gece saat 23.00'ü geçtikten sonra anlaşma metninin basılması için sarayda yazıcı arayışına girildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot'tan yardım talep ettiği, bunun üzerine bir Fransız yetkilinin hızla görevlendirildiği belirtildi.
YEMEK TABAKLARI KALDIRILARAK ANLAŞMA NÜSHALARINA YER AÇILDI
Konukların akşam yemeklerine devam ettiği sırada, anlaşma metninin basıldığı bildirildi. Rubio'nun belgeyi teslim etmesinin ardından imza töreni için hazırlıklar tamamlandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, onlarca davetlinin önünden yemek tabakaları kaldırılarak İngilizce ve Farsça basılan anlaşma nüshalarına yer açıldı.
Trump, imzayı atmadan önce metni kısa süre inceledi ve çevresindeki 30 kişiye dönerek, “Kolay olmadı. Emin olun” ifadelerini kullandı.
Tarihi an, dünya genelinde canlı yayın yapan televizyon kameraları tarafından kaydedilirken, davetlilerin de cep telefonlarına da saniye saniye yansıdı. Macron ise anlaşmanın resmiyet kazanmasını masanın karşısından izledi.
“BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU”
Fransız hükümetinden bazı isimler de imza töreninin sürpriz olduğunu açıkladı. Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, “Fransız hükümetinin bakanları olarak bizim için de sürpriz oldu” dedi.
MACRON’A YAPILMIŞ ÖNEMLİ BİR JEST
Fransız diplomatik kaynaklar, anlaşmanın Versay Sarayı'nda imzalanması kararını Macron'a yönelik önemli bir jest olarak değerlendirdi. Kaynaklar, bu tercihin Fransa Cumhurbaşkanı'na duyulan güven ve saygının göstergesi olduğunu ifade etti.
Versay'daki sürpriz imza töreni, Trump'ın Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından ülkede kaldığı ve Amerikan bağımsızlığının 250. yılı kapsamında verilen özel davete katıldığı sırada gerçekleşti. Tarihi anlaşmanın son dakika hazırlıklarıyla dünyanın en görkemli saraylarından birinde imzalanması, diplomasi tarihinin en sıra dışı anlarından biri olarak kayıtlara geçti.