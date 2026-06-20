Hizbullah, dün akşamdan beri İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen ateşkese bağlı kaldıklarını belirterek, İsrail'in işgal alanlarını genişletme girişimlerine karşı kayıtsız kalmayacaklarını bildirdi. İsrail ordusu ise, ABD-İran mutabakatı ve ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılar için Hizbullah'ı suçladı.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırılarından sonra bir açıklama yayımladı. İsrail ordusunun ilk andan itibaren başlayan ihlallerine rağmen dün akşamdan beri ateşkese bağlı kaldıkları aktarılan açıklamada, "Düşman İsrail, hiçbir zaman uymadığı ateşkesi ihlal eden saldırılarını haklı göstermek için bir kez daha asılsız iddialara başvuruyor." denildi.

İSRAİL KOMANDOLARI PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun ele geçiremeyeceği Nebatiye kentindeki Ali et-Tahir tepesine, ateşkes gölgesinde sızma girişiminde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının sızma girişiminde bulunan İsrail komandolarını pusuya düşürdüğü ifade edildi.

Söz konusu pusuda İsrail güçlerinin kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Ali et-Tahir tepesine sızma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine sivil yerleşim alanlarını yoğun hava saldırılarıyla bombalamaya başladığı kaydedildi.

İsrail'in dün akşamdan beri saldırılarını aralıksız sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkese bağlı kaldığı ancak İsrail'in işgal alanlarını genişletme girişimlerine karşı kayıtsız kalınmayacağına dikkat çekildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Lübnanda gerilim zirvede! Hİzbullah tehdit yağdırdı, İsrailden jet cevap

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARA CEVAP

Bölgedeki gerilim zirveye tırmanırken, İsrail'den de Lübnan hattındaki saldırılara ilişkin açıklama geldi. Hizbullah'ın gece boyu Lübnan’ın güneyindeki İsrail güçlerine 50'den fazla roket ve İHA fırlatarak ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun buna cevap olarak Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediği savunuldu.

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda Hizbullah'a ait onlarca roket fırlatma mevzileri, askeri depoları, komuta merkezi ile Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail'in ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 28 kişi hayatını kaybetti.

Lübnanda gerilim zirvede! Hİzbullah tehdit yağdırdı, İsrailden jet cevap

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

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