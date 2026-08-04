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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!

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Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!
Fotoğraf Başlığı Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak

Karadeniz'de hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte üreticilerin gündeminde bu yıl açıklanacak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım fiyatları yer aldı. Trabzon ve Giresun'da 2026 yılı hasat takviminin netleşmesinin ardından gözler şimdi TMO'nun yapacağı fiyat açıklamasına çevrildi.

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Geçtiğimiz sezonda TMO üreticilerin randevularını 18 Ağustos'tan itibaren almaya başlamıştı. Başvurular TMO'nun randevu sistemi ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmişti. Kabuklu fındık alımları ise 25 Ağustos'ta başlamış, ürün teslimleri önceki yıllarda olduğu gibi randevu sistemiyle yürütülmüştü. Peki, 2026 fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!
Başlık ResmiFındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatları henüz duyurulmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'dan bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Geçen yıl TMO 2025-2026 sezonuna ilişkin kabuklu fındık alım fiyatlarını 5 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu nedenle üreticiler 2026 sezonuna ilişkin fiyatların da hasat dönemi öncesinde açıklanmasını bekliyor.

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!
Başlık ResmiFındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!

2026 FINDIK HASAT TARİHLERİ BELLİ OLDU

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Trabzon ve Giresun'da 2026 yılı fındık hasat takvimini belirledi.

Komisyon tarafından yapılan bahçe incelemeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, hasat ve ihraç izin tarihleri rakım esas alınarak ayrı ayrı açıklandı.

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!
Başlık ResmiFındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Gözler 2026 TMO fındık alım fiyatlarına çevrildi!

Trabzon'da sahil kesiminde yer alan bahçelerde hasat 8 Ağustos'ta başlayacak. Orta kesimde üreticiler ürünlerini 15 Ağustos'tan itibaren toplamaya başlayabilecek. Yüksek rakımlı bölgelerde ise hasat tarihi 24 Ağustos olarak belirlendi.

Giresun'da da sahil kesimindeki üreticiler için hasat başlangıcı 8 Ağustos olacak. Orta kesimlerde 15 Ağustos'ta başlayacak hasat süreci, yüksek rakımlı bölgelerde ise 22 Ağustos'ta başlayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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