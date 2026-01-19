Anadolu Ajansı
Sakarya'da kar bastırdı! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı
Sakarya'da Karagöl Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 15 araç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana çıkarıldı.
Karagöl Yaylası'nda etkisini artıran yağış sonucu 15 araç mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
İNSANLAR KURTARILDI
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, belediye ekipleriyle mahsur kalanlara yardım etti. Ekiplerin çalışması sonucu 15 araç, mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.
