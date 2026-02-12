Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün imha edildi.

Şanlıurfa'da Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rutin denetimlerin yanı sıra yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

5 TON BOZUK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İlçe genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı işletmelere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konuldu. Denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 5 ton ürün, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi.

"İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLERİMİZİ SIKLAŞTIRDIK"

Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Kızılkeçi, "Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne mahal vermeyeceğiz. Bu durumları önlemeye yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 5 ton bozuk ve son kullanma tarihi geçen ürünü imha ediyoruz. Yaklaşan mübarek Ramazan ayına yönelik de çalışmalarımız var. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Halk sağlığının korunmasına yönelik Zabıta Müdürlüğü olarak sahadayız." dedi.

Vatandaşlara alışveriş sırasında dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan Kızılkeçi, ürünlerin son kullanma tarihinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kızılkeçi, yaşanabilecek olumsuz durumların Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

