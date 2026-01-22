Şehit Sefer Alan’ın adını taşıyacak okul için baba Hasan Alan, tüm masrafları üstlenerek tadilat ve boya çalışmalarını başlatırken, öğrenciler için anlamlı bir vefa örneği sergiledi.

Irak’ın kuzeyi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ekim 2024’te teröristlerin ateşi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın adı, Elâzığ’daki Ataşehir Anadolu Lisesine verildi. Millî Eğitim Bakanlığı kararıyla okulun ismi 2024-2025 eğitim yılında Şehit Sefer Alan Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

Sevinçli haberi alan baba Hasan Alan, okulların ara tatile girmesiyle birlikte ekibiyle gelerek tadilat ve boya çalışmalarını başlattı. Tüm masrafları kendisinin karşıladığını belirten Alan, öğrencilere güzel bir sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek “Okulumuzun bir mescidi vardı ama bir tane daha kazandıracağız. Şehidimizin adını ve köşesini de okulumuzun girişine yapacağız inşallah. Tam hızla çalışıyoruz” dedi.

Okul Müdürü Bünyamin Güneş ise isim değişikliğinin şehit ailesinin talebiyle gerçekleştiğini ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası