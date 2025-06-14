Şehri tam ortasından geçiyor! Aksu Deresi'nde korkutan faaliyet

Giresun’da çevre kirliliği açısından korkutan bir olay meydana geldi. Aksu Deresi'nin köpüklenmesine bölgede faaliyet gösteren bazı maden arama sahalarından ve Hidroelektrik Santrallerinden bırakılan kimyasal atıkların neden olduğu ileri sürülüyor.

Giresun’da çevre kirliliği açısından krize dönüşebilecek bir olay meydana geldi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, derenin köpüklenmesine bölgede faaliyet gösteren bazı maden arama sahalarından ve Hidroelektrik Santrallerinden bırakılan kimyasal atıkların neden olduğu ileri sürülüyor.

Vadi içerisinde bulunan işletmelerin atıklarının kontrolsüz şekilde dereye karıştığı iddiaları, hem çevrecilerin hem de bölge halkının tepkisine neden oldu.

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YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, "İhbarın ardından bölgeye görevliler sevk edilmiş ancak devamı gelmediği için kaynağına ulaşılamamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın ihbarı dikkate alınarak hassasiyetle takip edilmiştir. Ancak nereden kaynaklandığına dair bir sonuç alınamamıştır. Belirli saat aralığında dereye bırakılan atık her neyse devamı gelmediği için kaynak bulunamamış olsa da gerekli inceleme ve soruşturma takip edilmektedir" denildi.