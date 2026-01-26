Hindistan'da son dönemde ortaya çıkan Nipah virüsü yeni küresel salgın endişesine neden oldu. Yetkililer, Nipah virüsüne yakalanan kişilerde başlangıçta herhangi bir belirti görülmeyebileceğini, ancak kısa sürede akut solunum yolu sorunlarının ortaya çıkabildiğini belirtiyor. DSÖ’ye göre Nipah virüsünde vaka ölüm oranı, tahmini yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde ölümcül Nipah virüsü (NiV) vakalarının görüldüğü bildirildi. Kolkata yakınlarındaki özel bir hastanede görev yapan iki hemşirenin virüse yakalandığı, bu kişilerden birinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Yetkililer, hemşirelerin ağır solunum şikayetleriyle hayatını kaybeden bir hastadan virüsü kapmış olabileceğini değerlendiriyor. Bölge genelinde temaslı takibi ve karantina çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar test edilen 180 kişinin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Sessizce başlıyor, ölüm oranı %40-75! Nipah virüsü alarm veriyor

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Daha sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Nipah virüsünün henüz aşısı bulunmuyor.

Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

Sessizce başlıyor, ölüm oranı %40-75! Nipah virüsü alarm veriyor

Olgu ölüm oranı% 40 ila% 75 arasında tahmin edilmektedir; Bununla birlikte, bu oran epidemiyolojik sürveyans ve klinik yönetim için yerel kapasiteye bağlı olarak salgına göre değişebilir.

Sessizce başlıyor, ölüm oranı %40-75! Nipah virüsü alarm veriyor

NİPAH VİÜRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla hurmaya taşındığı, oradan da insanlara bulaştığı ifade ediliyor.

Sessizce başlıyor, ölüm oranı %40-75! Nipah virüsü alarm veriyor

İNSANLARDA RİSKİ AZALTMAK

Ruhsatlı bir aşının yokluğunda, insanlarda enfeksiyonun azaltılmasının tek yolu, risk faktörleri hakkında farkındalık sağlamak ve hastalığa maruziyeti azaltmak ve NiV enfeksiyonunu azaltmak üzere alabilecekleri önlemler hakkında insanları eğitmektir.

Halk sağlığı eğitim mesajları aşağıdakilere odaklanmalıdır:

Yarasadan insanlara bulaşma riskinin azaltılması: İletimi önlemeye yönelik çabalar, öncelikle hurma özü ve diğer taze gıda ürünlerine olan yarasa erişimini azaltmaya odaklanmalıdır. Yarasaların Hurma özsuyu toplama alanlarından uzak tutulmasında koruyucu örtüler (örneği; Bambu özsuyu örtüleri) yararlı olabilir. Taze toplanan hurma suyu kaynatılmalı ve meyve tüketilmeden önce iyice yıkanmalı ve soyulmalıdır.

Hayvandan insana bulaşma riskinin azaltılması: Hasta hayvanlar veya dokularıyla temas esnasında, kesim ve itlaf etme işlemleri sırasında eldivenler ve diğer koruyucu kıyafetler giyilmelidir. Mümkün olduğunca, insanlar enfekte domuzlarla temastan kaçınmalıdır.

İnsandan insana bulaşma riskinin azaltılması: Nipah virüsüyle enfekte kişilerle korumasız fiziksel temastan kaçınılmalıdır. Hasta insanların bakımı veya ziyaretinden sonra düzenli olarak eller yıkanmalıdır.



Haberle İlgili Daha Fazlası