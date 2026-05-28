Suudi Arabistan'da hac ibadetini yerine getiren 466 kişi sıcak çarpması sonucu tedavi altına alındı. Ülkenin sağlık bakanlığından yapılan açıklamada 83 acil vakaya müdahale edildiği, 29 ameliyat yapıldığı duyuruldu. Hac ibadetini yerine getiren kafilelerin ise 29 Mayıs Cuma günü kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, kutsal topraklarda hac vazifesini tamamlayan Müslümanların genel sağlık durumunda endişe verici bir tablo olmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında süreçle ilgili detayları paylaştı.

GENEL DURUM İYİ

Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı" dedi.

Sıcaklık kavurdu, yüzlerce hacı hastanelik oldu: Suudi Arabistan Bakanlığı'ndan açıklama var

Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine​​​​​​​ işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.

DÖNÜŞ CUMA GÜNÜ

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.

