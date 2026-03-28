Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini yeniden soğuk ve kış koşullarına bırakıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte birçok ilde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Bugün aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 32 ilde yağış beklenirken, bu illerden 12’si için “sarı” kodlu uyarı yapıldı.

Nisan ayına sayılı günler kala yapılan son değerlendirmelerde, özellikle iç ve batı bölgelerde hissedilen ılıman havanın yerini serin ve yağışlı sisteme bırakacağı bildirildi. Batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul’un yanı sıra İzmir ve Antalya’da da yağış bekleniyor.

6 GÜN YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK Önümüzdeki günlerde İstanbul dahil birçok şehirde aralıklarla yağmurun etkili olacağı, yağışlı havanın yaklaşık 6 gün boyunca süreceği öngörülüyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.



SEL VE SU BASKINI RİSKİ Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara’nın bazı illerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bursa’da sağanak beklenirken; Aydın, Denizli ve Muğla’da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülebileceği ifade edildi. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.



HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (28-29 MART 2026) Meteoroloji’nin hafta sonuna ilişkin tahminlerine göre, 28 Mart Cumartesi günü yurdun batı kesimlerinde yağışlar etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul ve çevresinde yer yer sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 13-15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. İç ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, Hakkari çevresinde ise kar yağışı sürecek. 29 Mart Pazar günü ise yağışlı hava yurt genelinde etkisini artıracak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, batı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha düşeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceği bildirildi.



12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM tarafından “sarı” kodlu uyarı verilen iller ise İzmir, Bursa, Antalya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Kütahya ve Uşak olarak açıklandı. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’in batısında ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



4 NİSAN’DA ISINMAYA GEÇECEK Yetkililer, soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkili olacağını, hava sıcaklıklarının ise 4 Nisan’dan itibaren yeniden artışa geçeceğini belirtti.



İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

