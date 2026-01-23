Sivas son yılların en sert kışını yaşıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirirken, kapanan yollar nedeniyle ulaşım tamamen aksadı. Malatya–Kayseri kara yolunda mahsur kalan yaklaşık 700 yolcu, güvenli alanlara alınarak okul yurtlarına yerleştirildi.

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, tipinin de etkisiyle adeta kar esareti yaşandı.

Sivas kara teslim oldu! Yollar kapandı, yüzlerce yolcu mahsur kaldı

SİVAS'IN KOMŞULARI İLE ULAŞIMI KESİLDİ

Kapanan yollar nedeniyle Sivas’ın komşu illerle araç ulaşımı kesildi. Merkezle birçok ilçe arasında da gece boyu araç ulaşımı sağlanamadı. Sivas’ın Gürün ilçesi sınırlarından geçen Malatya - Kayseri karayolu da araç ulaşımına kapandı.

700 YOLCU MAHSUR KALDI

Yol ilçe merkezinde trafiğe kapatıldı, yolcu otobüsleri tesislere çekildi. İlçede mahsur kalan yaklaşık 700 yolcu ise okul yurtlarına yerleştirilerek tesislerde ağırlandı.

Mahsur kalan vatandaşlar son yılların en sert kışıyla karşı karşıya olduklarını belirttiler.

