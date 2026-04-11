Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Tezgahına gelen her turistin fotoğraf ve video çekmeden ayrılmadığı Temel, sosyal medyada nasıl ünlü olduğunu anlattı.

Fatih'te bulunan Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten Alper Temel, son zamanlarda sosyal medyada gündem olurken, turistlerin de ilgi odağı oldu.

FOTOĞRAF SIRASI OLUYOR

Tezgahının önünde turistlerin oluşturduğu uzun kuyruklar alışveriş sonrası fotoğraf ve video çekimi yapmak için de devam ediyor. Alper Temel yaptığı bu işin baba işi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 7 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleği bu. Biz bu işe küçükken babamın yanına sürekli gelerek öğrendik. Bir süre sonra liseyi bitirdikten sonra askere gittim geldim ve bu işe devam ettim. Son 7-8 yıldır kardeşimle biz buradayız" ifadelerini kullandı.

NASIL ÜNLÜ OLDUĞUNU ANLATTI

Temel, sosyal medyada nasıl popüler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu aslında 2 senedir olan bir şey. O dönemlerde sosyal medya kullanmıyordum, son 4-5 aydır bir Rus influencer videoya çekti. O video yayılınca bu sefer bütün ülkelere dağıldı. Genel olarak İstanbul'a gelen turistler görmeye başladı. Böyle ilerledi"

"AMACIM İSTANBUL'UN RUHUNU GÜZELLİĞİ GÖSTERMEK"

Temel, bu yoğunluğun İstanbul için reklam olduğunu vurgulayarak, "Turistler buraya fotoğraf video çekmek için geliyor. Anı biriktirmeye çalışıyor. Benim de amacım buradaki güzel atmosferi, İstanbul'un ruhunu güzelliğini göstermek. Bu durum biraz yorucu ama kendim için değil İstanbul için reklam gibi oluyor" dedi.

