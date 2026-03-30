Ordu'da yaşayan bir vatandaş, turizm sektöründeki yöneticilik kariyerini bırakarak çevreci ve yenilikçi bir girişim olan mobil susuz araç yıkama hizmetini hayata geçirdi. Girişimci vatandaş, minibüsünü gezici bir işletmeye dönüştürerek müşterilerinin bulunduğu konuma gidiyor. Özel solüsyonlar ve buharlı sistemlerle araçları temizleyen girişimci, su israfının önüne geçiyor.

Ordu'da yaşayan 43 yaşındaki Sezgin İğneci, turizm sektöründe görev yaptığı yıllarda müşterilerin araç yıkama konusunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak farklı bir fikir geliştirdi. İğneci, yöneticilik mesleğini bıraktıktan sonra, küresel ısınmayı da dikkate alarak susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlattı.

MÜŞTERİLERİNİN AYAĞINA GİDİYOR

Minibüsünü iş yerine çeviren İğneci, müşterilerinin araçlarının bulundukları konuma giderek araçları susuz olarak temizliyor, araçlarda yoğun çamur olması durumunda ise az bir miktar su kullanıldığını belirtiyor.

Su bile kullanmadan para basıyor! Üst düzey yöneticiydi, şimdi herkes onu çağırıyor

YÖNETİCİLİKTEN GİRİŞİMCİLİĞE

Hizmet sektöründe yıllarca yönetici olarak çalıştığını ifade eden İğneci, "Turizm sektöründe yoğun bir talep vardı, biz o talebi karşılayamıyorduk. Müşterilerimiz, işletmelerimize geldiklerinde araçlarını yıkatmak için yer bulamıyorlardı. Bu konuda birtakım projeler gerçekleştirdik fakat devreye sokamadık. Ben de bölgede tek olmak üzere bir proje hayata geçirdim. Küresel ısınmanın etkilerini ülkemizde de hissediyoruz. Biz buna alternatif olarak araçlarımızı susuz olarak iç ve dış yıkayarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bunun dışında su ve kimyasal ürün kullanmadan araçların içerisini buharlı bir şekilde dezenfekte ediyoruz." dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERİN ARAÇLARA ZARARI YOK"

Araçları, bulundukları noktada temizlediklerini söyleyen Sezgin İğneci, "Araçlarımız bazen yaylalardan gelebiliyor, çok yoğun çamurlu olduğunda ise biz araçlarımızı öncelikle az bir su ile çamurlarını akıtıyoruz, sonrasında ise çeşitli solüsyonlar ile araçları susuz yıkamaya devam ediyoruz. Bu işlemlerin araçlara zararı yok, kesinlikle çizmiyor. Şu anda insanlar çalışıyorlar ve zamanları kısıtlı. Biz de insanların çalıştığı zamanlarda attıkları konuma giderek, araçlarını bulunduğu yerde mobil olarak temizliyoruz" şeklinde konuştu.

