Tarihin en büyük yangınlarında kül olmuştu! Güvercinlik, 3 yılda tekrar yeşerdi

Muğla tarihinin büyük orman yangınlarının yaşandığı 2021 yılında Bodrum Güvercinlik Mahallesinde yanan 80 hektar alan tekrar yeşile büründü. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey küle dönen sahanın yandıktan sonra Eylül 2021 yılındaki durumunu ve 2024 yılı Şubat ayındaki son halini paylaştı.

29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla Bodrum Güvercinlik Mahallesi Meşelik mevkiinde çıkan orman yangınında 80 hektar alan yanarak kül olmuştu. Aynı gün ve devamında Muğla’nın 8 ilçesinde devam eden orman yangınlarında 60 bin hektar orman, makilik ve tarım alanı yangınlarda zarar görmüştü.

"ORMANLARIMIZI YENİDEN KAZANDIRDIK"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçimizi de yakan yangınlarda tahrip olan ormanlarımızı #YeşilVatan'a yeniden kazandırdık. Bu vatanın yeşiline, mavisine, her bir rengine sevdamız bin bir emekle bu topraklara işlendi” dedi.

İDDİALARI GÖRÜNTÜLERLE YALANLADILAR

Bodrum Güvercinlik Mahallesinde çıkan orman yangını sonrası yanan sahaya tekrar fidan dikimi yapılmıştı. Yangının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra yanan saha ile ilgili bazı sosyal medya mecralarında ‘Fidan yerine otel diktiler’ haberleri sonrası Orman Genel Müdürlüğü, 3 yıl önce Muğla’nın Milas ilçesinde yanan ormanlık araziyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

15 KM'LİK ALAN AĞAÇLANDIRILDI

Yapılan açıklamada, “Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alanın Bodrum’da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen ’Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Alanı’ içinde yer almaktadır. Bu otel 2000’li yılların başında hizmete girmiştir. Söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntüler devam eden yenileme inşaatına ait görüntülerdir. Güvercinlik’te 2021 Temmuz ayında yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 kilometre mesafede kalmaktadır. Yanan orman alanları anayasal güvence altında olup orman yangını sonrasında yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.