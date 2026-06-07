Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, milyonlarca kullanıcının oylarıyla oluşturduğu “dünyanın en iyi tatlıları” listesini açıkladı. Küresel sıralamada Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde ederken, listenin zirvesine Türkiye’den bir lezzet yerleşti. İşte merakla beklenen listenin detayları…

Tatlıların ülkeler arasında kıyasıya yarıştığı sıralamada Türk mutfağı üst sıralardaki güçlü varlığını korudu. Geleneksel tarifler dünya mutfaklarını geride bırakırken, Türkiye tatlı kültüründeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 10 tatlısı şöyle sıralandı:

10) Pão de Ló de Ovar, Portekiz: Bir sünger kek tatlısıdır ve bol yumurta sarısı kullanılması sayesinde oldukça yumuşak, nemli ve akışkan bir iç dokuya sahiptir. Yüzyıllardır manastır mutfağı geleneğinin bir parçası olan bu tatlı, genellikle özel günlerde ve kutlamalarda tüketilir.

9) Tinginys, Litvanya: Pişirilmeden hazırlanan geleneksel bir tatlıdır. Kırılmış bisküvilerin kakao, tereyağı ve yoğunlaştırılmış sütle karıştırılmasıyla yapılan bu tatlı, yoğun lezzeti ve pratik hazırlanışıyla ülkede oldukça popülerdir.

8) Crêpes Sucrées, Fransa: Fransa'nın en sevilen tatlılarından biri olan ince ve yumuşak kreplerin şekerli malzemelerle servis edilen çeşididir. Genellikle çikolata, reçel, bal, karamel, meyve veya pudra şekeri ile sunulan bu tatlı, hem sokak lezzeti hem de geleneksel Fransız mutfağının önemli bir parçasıdır.

7) Tembleque, Porto Riko: Hindistan cevizi sütü, nişasta ve şekerle hazırlanan geleneksel bir puding tatlısıdır. Adını İspanyolcada “titremek” anlamına gelen kelimeden alan tatlı, ipeksi kıvamı ve üzerine serpiştirilen tarçınla özellikle bayram ve kutlamalarda sıkça tüketilir.

6) Fıstıklı Sarma, Türkiye: İnce açılmış yufkaların bol miktarda Antep fıstığıyla sarılması ve şerbetle tatlandırılmasıyla hazırlanan geleneksel tatlı. Özellikle Gaziantep mutfağıyla özdeşleşen bu lezzet, yoğun fıstık aroması ve çıtır dokusuyla baklava çeşitleri arasında özel bir yere sahiptir.

5) Gaziantep Baklavası, Türkiye: İncecik açılan çok katlı yufkaların kaliteli Antep fıstığı ve tereyağıyla hazırlanıp şerbetle buluşturulmasıyla yapılan Türkiye'nin en ünlü tatlılarından biridir. Kökeni Gaziantep'e dayanan bu geleneksel lezzet, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alarak uluslararası düzeyde koruma altına alınmıştır.

4) Strudel, Avusturya: İnce açılmış hamurun elma, kuru üzüm, tarçın ve çeşitli dolgularla sarılmasıyla hazırlanır. Özellikle Viyana ile özdeşleşen elmalı strudel, çıtır hamuru ve aromatik iç harcıyla dünya çapında tanınan geleneksel bir lezzettir.

3- Gelato al Pistacchio, İtalya: İtalya'nın en sevilen dondurma çeşitlerinden biri olup, yoğun aromasıyla öne çıkar. Klasik dondurmaya göre daha az yağ içeren ve daha yoğun kıvamlı hazırlanan bu geleneksel İtalyan lezzeti, özellikle Sicilya bölgesinde büyük ilgi görmektedir.

2) Clotted Cream Ice Cream, İngiltere: İngiltere mutfağından ilham alan, özellikle Devon’un ünlü “clotted cream”i kullanılarak yapılan yoğun ve kremamsı bir dondurma çeşididir. Zengin süt aroması ve yüksek yağlı dokusuyla klasik dondurmalardan ayrılan bu tatlı, özellikle Devon bölgesinin geleneksel süt ürünleri kültürüyle özdeşleşmiştir.

1) Antakya Künefesi, Türkiye: Tel kadayıf, tuzsuz peynir ve şerbetle hazırlanan, sıcak servis edilen geleneksel bir Türk tatlısıdır. Kökeni Hatay bölgesine dayanan bu özel lezzet, özellikle ince tel kadayıfının çıtır dokusu ve erimiş peynirin uyumuyla ün kazanmıştır.

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