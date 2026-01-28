Tatili fırsat bilen oraya koştu! İşte 232 santimetreyle kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi
Yoğun kar yağışını yarıyıl tatilinde değerlendiren vatandaşlar kayak merkezlerine koştu. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı ise 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
- Kayak merkezleri, kış ve yarıyıl tatili nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
- Palandöken, 232 cm ile en yüksek kar kalınlığına sahip kayak merkezi oldu.
- Ergan (192 cm) ve Kartalkaya (180 cm) kar kalınlığında Palandöken'i takip ediyor.
- Uludağ'da kar kalınlığı 82 cm olarak ölçüldü.
- Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları arasında büyük farklılıklar bulunuyor.
Kış mevsiminin gelmesi, yarıyıl tatiliyle bir araya gelince kayak merkezleri tıklım tıklım doldu. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da ortaya çıktı.
ZİRVE PALANDÖKEN'İN
Buna göre kar kalınlığı; Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|28.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-7
|-3
|Ergan
|KY
|-3
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Nemrut
|KY
|-6
|-1
|Hakkari
|KKY
|-15
|-3
|Yıldızdağı
|KY
|0
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|-9
|0
|Konaklı
|ÇB
|-7
|-2
|Erciyes
|KY
|-5
|0
|Yalnızçam
|ÇB
|-15
|-3
|Davraz
|HKY
|-3
|0
|Çambaşı
|ÇB
|1
|4
|Murat Dağı
|HKY
|-3
|1
|Gevaş Abalı
|KY
|-9
|1
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Ilgaz
|ÇB
|-2
|2
|Hesarek
|KY
|-6
|-2
|Kartepe
|SY
|2
|8
|Denizli
|SY
|-3
|3
|Akdağ
|ÇB
|2
|6
|Mersivan
|ÇB
|-2
|4
|Bozdağ
|KY
|1
|4
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı)