Tekirdağ'da alkol denetiminde durdurulan sürücü: Hep bu anı bekliyordum

6 Aralık 2023 13:30 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:48

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis ekiplerinin sürücülere yönelik trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol denetimi gerçekleştirildi. Mersin'de de sürücülere yönelik yapılan trafik denetimlerinde alkollü araç kullanmaktan 110 sürücüye ceza kesildi. Aydın’da ise Kasım ayı trafik güvenliği çalışmalarında 151 bin 721 aracın kontrolü yapılırken, kusurlu bulunan 22 bin 330 araca 32 milyon 582 bin 307 TL para cezası uygulandı.

"7 YILDIR BU ANI BEKLİYORUM"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gece 00.00 ile 02.00 arasında İsmetpaşa Mahallesi Sanayiciler İlkokulu karşısında alkol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sürücülerin GBT’sine bakılırken, aynı zamanda alkolmetre ile alkollü olup olmadıkları kontrol edildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın sürücüsü 7 yıldır bu anı beklediğini dile getirerek, "Hep bu anı bekliyordum. Çerkezköy’de oturuyorum. 7 yıl önce bir kere ehliyetimi kaptırdım. 7 yıldan sonra ilk defa alkolmetreye üflüyorum" dedi.

110 SÜRÜCÜYE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA KESİLDİ

Mersin'de yapılan trafik denetimlerinde, kural hatası yaptığı belirlenen sürücülere toplam 13 milyon 770 bin 401 lira idari para cezası uygulanırken, 242 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinden yapılan trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde bu güne kadar 37 bin 285 araç, 3 bin 934 motosiklet kontrol edilirken,

28 araç sürücüsüne üzerinde teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkmaktan, 2 araç sütçüsüne drift yapmaktan, bin 308 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 982 sürücüye kask kullanmamak, bin 57 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 695 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 909 araç plakasına hatalı parktan, 469 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 110 sürücüye de alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam 13 milyon 770 bin 401 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 242 araç ise trafikten men edildi.

AYDIN’DA 22 BİN 330 ARACA, 32 MİLYON CEZA

Aydın Valiliği tarafından, “Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 151 bin 721 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 22 bin 330 araca 32 milyon 582 bin 307 TL para cezası tatbik edilmiştir. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 226 sürücü ve 935 araç trafikten men edilmiş, 418 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 1 kişi kusurlarından dolayı mahkemeye sevk edilmiştir. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Kasım ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 273 maddi hasarlı, 366 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 643 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 485 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" açıklaması yapıldı.

Valilik açıklamasında, "Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.