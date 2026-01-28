Trabzon'da kimliği belirsiz bir şahıs, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişilerin resimleri, isimleri ve cep telefonu numaralarının yazılı olduğu afişi şehir merkezindeki viyadüğe astı. Görenlerin şaşırdığı afiş, polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah işe gitmek üzere Atatürk alanı Tanjant Viyadüğü altındaki dolmuş durağına gelen vatandaşlar, viyadük üzerinde asılı duran afişi görünce şaşkına döndü.

"Dikkat bu adam dolandırıcı" başlığının yer aldığı afişte, "Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar" ifadeleri yer aldı.

Trabzon'da enteresan afiş! Fotoğraf ve yazışmalarla ifşa etti... Cep telefonu numaraları bile var

Yazının yanı sıra şirket sahibi kadının, eşinin ve onlara kefil olan kişinin isim ve cep telefon numaralarının yer aldığı söz konusu afişi kimin veya kimlerin astığı tespit edilemedi.

Polis ekipleri ise sabah saatlerinde afişi bulunduğu yerden kaldırdı.

