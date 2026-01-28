İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da enteresan afiş! Fotoğraf ve yazışmalarla ifşa etti... Cep telefonu numaraları bile var
Trabzon'da kimliği belirsiz bir şahıs, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişilerin resimleri, isimleri ve cep telefonu numaralarının yazılı olduğu afişi şehir merkezindeki viyadüğe astı. Görenlerin şaşırdığı afiş, polis ekipleri tarafından kaldırıldı.
Özetle
Kaydet
Yaşam az önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir viyadüğe, 450 bin TL alacak iddiasıyla birilerini "dolandırıcı" olarak hedef gösteren ve isim-telefon numaraları içeren bir afiş asıldı, polis afişi kaldırdı.
- Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tanjant Viyadüğü'ne "Dikkat bu adam dolandırıcı" başlıklı bir afiş asıldı.
- Afişte, 4 aydır 450 bin TL alacağın ödenmediği ve dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi.
- Afiş, şirket sahibi kadının, eşinin ve kefil olan kişinin isim ve cep telefon numaralarını içeriyordu.
- Afişi kimin astığı tespit edilemezken, polis ekipleri sabah saatlerinde afişi kaldırdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah işe gitmek üzere Atatürk alanı Tanjant Viyadüğü altındaki dolmuş durağına gelen vatandaşlar, viyadük üzerinde asılı duran afişi görünce şaşkına döndü.
"Dikkat bu adam dolandırıcı" başlığının yer aldığı afişte, "Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar" ifadeleri yer aldı.
Yazının yanı sıra şirket sahibi kadının, eşinin ve onlara kefil olan kişinin isim ve cep telefon numaralarının yer aldığı söz konusu afişi kimin veya kimlerin astığı tespit edilemedi.
Polis ekipleri ise sabah saatlerinde afişi bulunduğu yerden kaldırdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR