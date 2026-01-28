2026 Ramazan ayına ilişkin tarih bilgileri netleşti. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan başlangıcı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı günleriyle birlikte ilk sahur ve ilk iftar tarihi de merak ediliyor.

Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Hicri takvimin Miladi takvime göre her yıl 10-11 gün öne gelmesiyle 2026 Ramazan ayı Şubat ayının ikinci yarısında başlayacak ve Mart ayında sona erecek. Bu kapsamda "İlk oruç ve sahur ne zaman, Ramazan'a kaç gün kaldı?" araştırılıyor.

İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayının başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre ilk sahura 18 Şubat 2026 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak ve ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Aynı gün akşam saatlerinde ilk iftar yapılacak.

RAMAZAN’A KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacağı için Ocak ayının son günleri itibarıyla Ramazan’a sayılı haftalar kalmış durumda. Oruç ibadeti için hazırlık yapan vatandaşlar, hem manevi hem de günlük düzenlerini bu tarihe göre planlamaya başladı. 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla Ramazan'a 22 gün kaldı.

2026 RAMAZAN AYI TARİHLERİ

2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Bayram üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek

