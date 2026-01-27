Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Berat Kandili tarihine çevrildi. Takime göre, Berat Kandili bu yıl şubat ayının ilk haftasında idrak edilecek. Berat Kandili Ramazan ayının müjdecisi olarak görülüyor. Peki, Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili, İslam takvimine göre “üç aylar”ın ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesinde idrak ediliyor. Buna göre 2026 yılında Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. İslam inancında “berat”; günahlardan arınma, bağışlanma, temize çıkma ve ilahi rahmet ile affa ulaşma anlamlarını ifade ediyor.

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."

BERAT GECESİNDE KADERİMİZ TEKRAR MI YAZILIYOR?

Alimler "Berat gecesinde kaderimiz tekrar mı yazılır?" sorusuna şu yanıtları veriyor: "Hayır. Kader, ezelde Levh-i mahfuzda yazılmıştır. Sonradan bir şey yazılmaz. Yani, Levh-i mahfuzda olacak değişiklikler ve ömürlerin artması ve kısalması da, ezelde yazılmıştır. Allahü teâlânın ezeldeki ilmi nasılsa, Levh-i mahfuzdaki değişiklikler, ona uygun olur. (Tefsir-i Hazin)"

"Allahü teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, Berat gecesinde meleklere bildirir." (Seadet-i Ebediyye)

ERAT GECESİNDE KILINAN BİR NAFİLE NAMAZ VAR MI?

Sadece Berat gecesinde değil, her gece nafile namaz kılınır. Ancak kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır. İmam-ı Rabbanî hazretleri, farzın yanında nafile namazların denizde damla bile olmadığını bildirmektedir.

Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nafile namaz kılabilir. Bazı kitaplarda, (Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr [Hayır Namazı] denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır) deniyor.

Bir kimse, kazası olmasa da, kaza namazı kılınca, o kaza namazı zaten nafile olur. Oruç da böyledir. Yani oruç kazası olmayan Ramazan orucunu kaza etse nâfile olur. Zekat da böyledir. Zekat borcu olmayan zekat diye para verse nâfile olur. Yani farz diye niyet edince, o farz değilse nâfile olur, boşa gitmez. Berat gecesinde kaza namazı kılınırsa, kazamız olmasa da, yine nafile sevabı alınır. Eğer mekruh olarak kılınan namazlarımız varsa, kaza kılınca onlar telafi edilmiş olur.

