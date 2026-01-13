Dini gün ve geceleri yakından takip eden milyonlarca kişi, ocak ayının ortalarına yaklaşılırken kandil takvimini yeniden araştırmaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen mübarek gecelerin hangi tarihlere denk geldiği ve 2026 yılındaki kandil günleri merak edilirken "bugün kandil mi" araştırılıyor.

Takvimlerin ocak ayını göstermesiyle birlikte, “Bugün kandil mi, En yakın kandil ne zaman” konuları gündemdeki yerini aldı. Özellikle yılın ilk kandilinin hangi tarihte idrak edileceği, ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hicri ve miladi takvimlere göre belirlenen 2026 yılı kandil günleri belli oldu.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün (13 Ocak 2026 Salı) için herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Dini günler takvimine göre mübarek geceler, hicri ayların belirli günlerine göre hesaplandığı için her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Bu nedenle ocak ayının ilk günlerinde kandil olup olmadığı sık sık araştırılıyor. 2026 yılı itibarıyla ilk kandil gecesi ocak ayının ortasında idrak edilecek.

Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? 2026 kandil günleri belli oldu

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Hicri takvime göre Receb ayının 27'nci gecesi olan bu gece, İslam dünyasında önemli günler arasında yer alıyor.

2026 KANDİL GÜNLERİ

15 Ocak 2026 Perşembe: Mirac Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi: Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi: Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi: Mevlid Kandili

Haberle İlgili Daha Fazlası