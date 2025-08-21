Tüm Türkiye ona isim aramıştı! Ve sürecin sonuna gelindi... 8 ay sonra evine dönüyor

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul Havalimanı'nın kargo biriminde Nijerya'dan Tayland'a kaçak olarak götürülmek istenen yavru bir goril bulunmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yavru gorile isim koymak için tüm Türkiye'nin geniş katılım gösterdiği bir anket yapılmıştı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Anket sonucuyla ismi Zeytin konulan gorilin hayvanat bahçesinde geçirdiği 8 ayın ardından gerekli bakımları ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Bulunduğu günden bugüne büyük bir gelişim gösteren ve adaptasyon sürecini başarıyla geçiren Zeytin'in ülkesi Nijerya'ya gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, goril Zeytin'in koruma altına alınmasından bugüne kadar geçen kapsamlı bakım süreçleriyle ilgili bilgiler verdi. Zeytin'in ilk bulunduğu halinden bu yana büyük bir değişim gösterdiğini ve oldukça sağlıklı bir süreç geçirdiğini dile getiren Çokçetin şu ifadeleri kullandı:

"BAKICILARIYLA SÜREKLİ GÜREŞİYOR" "Zeytin'in bu şekilde bulunması aslında yaban hayvanlarının uluslararası ticaretini düzenleyen CITES Sözleşmesi'ne aykırı bir durumdu. Tabii ki bunun üzerine ekiplerimiz tarafından Zeytin'e el konuldu. İlk bulunduğunda çok korkmuş ve bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu. Sonrasında uzman ekipler tarafından ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde izole ve steril bir ortama alınarak bakımları ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Zeytin o günden bugüne hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok toparlandı. İlk geldiğinde boyu 62 santimdi, şu an 80 santime ulaştı. Ağırlığı 9 kilodan 16 kiloya çıktı. Özgüveni de yerine geldi, salıncakta sallanmaya ve göğsüne vurmaya başladı, bakıcılarıyla sürekli güreşiyor."

"SÜRECİN SONUNA GELDİK"

Zeytin'in kendi doğal ortamında diğer gorillerle birlikte yaşamını sürdürebilmesinin önemine değinen Çokçetin, "İhraç eden ülkenin talebi üzerine geri iadesi gerekiyor. Zeytin'e iyi bakmaya çalışırken bir taraftan da onun sözleşme gereği geldiği ülkeye geri döndürülmesi için gereken çalışmaları yürüttük. Bunu yürütürken de hem oradaki iklim ve sağlık şartlarının uygun olması hem de sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon olması gibi gerekli şartları kontrol ettik. Zeytin'in sağlığı ve güvenliği için taahhütleri aldık ve sürecin sonuna geldik. Zeytin'i yakın zamanda Nijerya'ya uğurlamak için hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.

"ZEYTİN'İ GÖNDERMEK BİZİ ÜZÜYOR"

Zeytin'in bundan sonra doğduğu topraklar olan Nijerya'da hayatını sürdürmesini temenni ettiklerini belirten Kadir Çokçetin, "Tabii ki Zeytin'i ülke olarak hepimiz çok sevdik, onu göndermek bizi üzüyor ama onun sağlığı ve güvenliği önce geldiği için inşallah sağlıklı bir şekilde ülkesine göndermek istiyoruz. Goriller sosyal hayvanlar oldukları için biz her ne kadar iyi baksak ve her şeyini sağlamaya çalışsak da o sosyal eksikliği karşılayamıyoruz, çünkü Türkiye'de başka bir goril bulunmuyor. Gittiği ortamda diğer gorillerle beraber olacağı için hızlı bir şekilde adapte olmasını ve hayatının sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşamasını umut ediyoruz" diye konuştu.