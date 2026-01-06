Yoğun yağışlar sonrasında yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri kar altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Ağrı’da soğuk hava sebebiyle park hâlindeki araçların camları buzla kaplandı, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu. Kastamonu’da ise kar kalınlığı bazı yerlerde iki metreye ulaştı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için gece-gündüz çalışırken dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar da evlerine yol açmak için yoğun mesai harcıyor. Kürekle saatler süren çalışmanın ardından açılan patika yollar bazen bastıran karla yeniden kapanıyor. Karın ağırlığı sebebiyle çatıların çökmemesi için de yağış durunca damlara çıkan bazı vatandaşlar, çatılarda kar temizliği yapıyor. Küre ilçesine bağlı Avşar köyünün sakinlerinden emekli imam Salim Çelik, “Kar yağışı köyde hayatı çok zorlaştırdı ama atalarımızın dediği gibi kar berekettir. Bu sebeple yorulsak da şikâyet etmiyoruz” ifadesini kullandı.

