Gümüşhane'nin sarp ve geçit vermez kayalıklarında hayat mücadelesi veren çengel boynuzlu yaban keçilerinin (Şamua) büyüleyici görüntüleri paylaşıldı. Uzmanlar, çengel boynuzlu dağ keçilerinin Türkiye’de yalnızca bu bölgede bu kadar düşük rakımlara inerek hayatını sürdürebildiğini bildirdi.

"Sarp Kayalıkların Ustaları" başlığıyla servis edilen video, Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Yusuf Özkan tarafından kayda alındı.

TÜRKİYE’NİN EN DÜŞÜK RAKIMLI HAYAT ALANI

Uzmanlar, Gümüşhane’yi diğer illerden ayıran en önemli özelliklerden birisinin normal şartlarda çok yüksek rakımlarda yaşamaya alışkın olan çengel boynuzlu dağ keçilerinin, Türkiye’de yalnızca bu bölgede bu kadar düşük rakımlara inerek hayatını sürdürebilmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’de en düşük rakımda sadece orada görülüyor!

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, görüntülerin "belgesel tadında" olduğu vurgulanırken, yaban hayatının korunması ve izlenmesi konusundaki kararlılık dile getirildi.

Görüntülerde keçilerin sarp kayalıklar üzerindeki rahat hareketleri ve doğal ortamlarındaki huzurlu halleri detaylıca görülüyor. Gümüşhane’nin yaban hayatı envanteri açısından kritik önem taşıyan bu tür, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından titizlikle korunuyor. Gümüşhane’nin turizm potansiyeline katkı sunması beklenen bu tür görüntüler, şehrin doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı meraklıları için bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Koruma altındaki bu türlerin hayat alanlarının bozulmaması için yetkililer denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

