Yozgat'ta eğitim gören yabancı öğrenciler, kentte düzenlenen tanışma ve kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi. Tarihi Erbazlar Konağı'nda gerçekleştirilen programda çoğu Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler yöresel kıyafetlerimizi giyip halaylar çekti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ilk olarak tanışma bölümünde sohbet ederek birbirlerini yakından tanıdı. Bazı yabancı öğrenciler kendi ülkelerine dair kültürel bilgiler aktarırken, Türk öğrenciler de yöresel gelenekler hakkında bilgiler verdi.

Üniversite okumak için Yozgata gelen Afrikalılar halay çekip, türkü söyledi

HEP BİRLİKTE HALAYA TUTUŞTULAR

Daha sonra yöresel kıyafetler giyen öğrencilerle kısa bir halk oyunu gösterisi yapılırken, katılımcılar birlikte halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Rabia Kibar, "Bursalıyım. Genç Kızılay Topluluğu olarak Afrika'dan gelen arkadaşlarımız için toplanmış bulunmaktayız. Etkinlik düzenliyoruz şu anda. Yöresel kıyafetlerimizle beraber, arkadaşlarımızla ve misafirlerimizle beraber gösterilerimiz olacak. Yöresel kıyafetlerimizle beraber misafirlerimize de öğreteceğiz. Onlarla birlikte danslar edeceğiz" dedi.





Fildişi Sahili'nden gelerek Yozgat'ta eğitim gören Siria Cofi ise Türk kültürünü yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cofi, "Fildişi Sahilinden geldim. Burada öğrenciyim, işletme okuyorum. Türk kıyafetlerini giydim. Bir de oyun oynayacağız, etkinlik yapacağız. Çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.



Genç Kızılay Topluluk Başkanı Muhammed Furkan Erçek ise etkinliğin amacına vurgu yaparak, "Bugün burada toplanma amacımız yurt dışından gelen kardeşlerimize kültürümüzü anlatıp, kültürümüzü aks edip onlarla beraber kaynaşmak, sıcak samimi bir ortam kurmak. Burada kendi ülkemizin gönüllüleri de var. Ayrıca otuz beşe yakın Afrika'dan gelen kardeşlerimiz var. Bizler de kendi danslarımızı anlatarak hem kültürümüzü aktaracağız hem de ikramlarımız olacak. Sıcak, samimi bir ortam bile onların çekingenliğini, utangaçlığını bir nebze olsun azaltmak istiyoruz ve topluma biraz daha kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.



Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, öğrencilerin çektiği halaylar ve oynadığı oyunlarla sona erdi.

SEVDA KİLİÇ

