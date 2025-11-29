Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinde başladı. Yağış sırasında yollar adeta dereye dönerken, taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi de su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da aralıklarla yağış etkisini gösterdi. Yağış sırasında ana arterlerde ve bazı sokaklarda yoğun su birikintisi oluştu, derelerin debisi yükseldi.

Ünlü tatil beldesini sağanak yağış vurdu

BİR EVİ SU BASTI

Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'taki kanalizasyon hattında da taşma meydana geldi. Sokakta bulunan bir evi atık su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evi temizlemeye çalıştı. İhbarın ardından MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evini atık su basan Songül Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabah bir uyandım, elektrikler ışık vermeye başladı. İlk önce dışarıda yağmur yağdığı için diye düşündüm. Sonra hemen çocuğuna odasına gittim, şalteri kapattım. Evimin her yerini su bastı. Kanalizasyon hattı tıkandığı için direkt buraya vurdu. Bizim ev yol hizasının altında olduğu için hep bu sıkıntıyı yaşıyorum"

Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

