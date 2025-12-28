Anadolu Ajansı • Bolu
Yedigöller Milli Parkı yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bolu Yedigöller Milli Parkı yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Bolu'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından doğal güzellikleriyle ünlü milli parkın bulunduğu bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu–Yedigöller Milli Parkı yolu ulaşıma kapatıldı. Bölgeye ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlanıyor.
Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
