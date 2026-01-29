Bolu'da metruk binanın yıkımı sırasında duvarda asılı Türk bayrağını fark edince çalışmayı durduran ve iş makinesinin kovasına binerek bayrağı bulunduğu yerden alan zabıta memuru konuştu. Serkan Güleç, "Enkazın altında kalmasına gönlüm el vermedi" dedi.

Bolu Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için yıkım kararı alındı.

KEPÇENİN ÜZERİNE ÇIKIP BAYRAĞI ALDI

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, bina içerisinde asılı Türk bayrağı zabıta personelinin dikkatini çekti. Yıkım çalışmasını durduran Bolu Belediyesi zabıta personeli Serkan Güleç, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Personelin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

"ENKAZIN ALTINDA KALMASINA GÖNLÜM EL VERMEDİ"

Bayrağın enkaz altında kalmasına gönlünün el vermediğini ifade eden zabıta memuru Serkan Güleç, "Bolu merkezde yıkılması gereken metruk bir halde bulunan bir inşaatımız vardı, tehlike arz ediyordu. Yıkım başladığı sırada güvenlik önlemlerini aldık. Yıkım başladıktan sonra, binanın yarısı yıkıldıktan sonra yıpranmış halde duvarda asılı bir Türk bayrağı gördüm. Enkazın altında kalmasına gönlüm el vermedi, milli hassasiyetimiz. Yıkımı durdurarak bayrağı olduğu yerden söktüm, aşağı indirdim ve sevinçle de amirimin yanına geçtim" dedi.

Kepçenin kovasına binerek bayrağı aldığını söyleyen Serkan Güleç, "Bayrak evin ikinci katındaydı. Olduğu yerden çıkardım ve tekrar aşağı inerek yıkımı devam ettirdik. Bayrak bayağı yıpranmış durumdaydı. Eskiden beri belli ki duvarda asılı kalmış. Deforme olmuş. Her ne kadar eski olmuş olsa da gönlüm el vermedi orada enkazın altında kalmasına. Bayrağımızı şu anda zabıta karakolunda saklıyoruz" diye konuştu.

