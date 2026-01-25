Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle cenaze işlemleri aksadı. İstanbul’da vefat eden Hüseyin Kaya’nın cenazesi, kapalı köy yolunun beş saatlik çalışmayla açılmasının ardından Gürün ilçesine bağlı Yaylacık köyünde defnedilebildi.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli yar yağışı gündelik hayatı durma noktasına getirdi. Kırsalda 1 metreyi bulan kar kalınlığı 800'e yakın yerleşim yerini araç ulaşımına kapattı. Karla mücadele ekipleri kar temizleme çalışmalarına aciliyet durumuna göre öncelik verdi.

Yol kapandı, cenaze ortada kaldı! Bir metre kar var...

CENAZE YOLDA KALDI

İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyüne gönderilmek istendi. Ancak köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu için cenaze ilçe merkezine kadar ulaştırılabildi. Cenazenin köye ulaştırılabilmesi için ilçe özel idaresi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Beş saat süren zorlu çalışmanın neticesinde yol ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla cenaze defnedilebildi.

