Tasarımlarıyla her zaman dikkat çeken Singer Vehicle Design, Porsche 911 hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir “restomod” ile sahnede. Kaliforniya merkezli şirketin DLS Turbo programı kapsamında üretilen ilk örneği, sahibi tarafından “Sorcerer” ismiyle taçlandırıldı.

Klasik otomobillerin modern mühendislikle buluştuğu olağanüstü projeler otomobil dünyasının her zaman ilgi odağı olmuştur. Klasik Porsche modellerini restore edip kişiselleştiren Singer, DLS Turbo programı kapsamında ürettiği ilk modelini sahibine teslim etti.

“Sorcerer” adlı model temelde Porsche 911’in Type 964 jenerasyonuna dayanıyor. 1989-1994 yılları arasında üretilen bu klasik, Singer’ın restorasyon ve modifikasyon sürecinden geçerek tamamen farklı bir karaktere bürünüyor.

Singer, Porsche 911’i yeniden yazdı: 710 beygirlik DLS Turbo sahnede

Bu sürecin mimarı Singer Vehicle Design ise 2009’da Rob Dickinson tarafından kurulan ve klasik Porsche 911 modellerini modern mühendislik ve orijinal tasarımla buluşturan bir firma.

Dickinson, DLS Turbo projesinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en iddialı çalışma olduğunu ve Sorcerer’ı sahibine teslim edilmeye hazır halde görmenin de özel ve duygusal bir an olduğunu söyledi.

ÇİFT TUTBOLU CANAVAR

Sorcerer'in güç ünitesi klasik 911 motorunun üzerine kurulu olsa da modern mühendisliğin izlerini taşıyor. 3,8 litrelik altı silindirli motor, çift turbo ve sıvı soğutmalı sistemle geliştirilmiş. Bu kombinasyon, yaklaşık 710 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor ki bu rakamlar klasik 911’lerin çok ötesinde bir güç seviyesi sunuyor.

6 ileri manuel şanzımanla gelen modelde, mekanizma ise açıkta görünür şekilde tasarlanmış.

Karbon fiber gövdeye sahip olan Sorcerer, Fantasia Blue isimli renkle arkaya doğru koyulaşarak aracın sportif çizgilerini daha da belirginleştiriyor. Büyük ön spoiler ve geniş arka kanat, aracı pist karakterine yaklaştırırken klasik 911 siluetini modern bir tunning sanatıyla harmanlıyor.

Arkadan çekişli modelde önde 19 inç ve arkada 20 inç dövme magnezyum, merkezden kilitli jantlar bulunuyor.

EL İŞÇİLİĞİ İÇ MEKAN

İç mekanda, Singer’ın kişiselleştirilmiş detay anlayışı göze çarpıyor. Deri ve alcantara kaplı koltuklar, şampanya tonlu detaylarla tamamlanmış. Ayrıca göstergeler ve malzeme seçimleri, sahibinin zevkine göre birebir özelleştirilmiş.

