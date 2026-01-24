Tesla, ABD ve Kanada’da Autopilot özelliğini standart donanımdan çıkardı. Şerit takip özelliği isteyenler ayda 99 dolar ödeyerek Full Self-Driving (FSD) aboneliği almak zorunda.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla yaklaşık 7 yıldır araçlarında standart olarak sunduğu Autopilot özelliğini ABD ve Kanada’da kaldırıyor. Bu sistem aracı şeritte tutma, öndeki araca göre hızını ayarlama gibi özellikler sunuyordu. Yeni araçlarda adaptif hız sabitleme sistemi standart olarak gelmeye devam edecek ama aracı şeritte tutma özelliği için aylık abonelik ücreti ödenecek.

AYLIK ABONELİK DÖNEMİ

Tesla, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla FSD’nin tek seferlik satın alımını durduracağı ve aylık 99 dolarlık bir abonelikle kullanılabileceğini açıkladı. Tesla’nın aldığı bu kararın diğer bölgelerde uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı.

Elon Musk

ELON MUSK’TAN 'FİYAT ARTACAK' AÇIKLAMASI

Tesla CEO’su Elon Musk son yaptığı paylaşımla, FSD aboneliğinin 99 dolarlık fiyatının güncellemelerle birlikte artacağını açıkladı. Paylaşımda, “Denetimli FSD için aylık 99 dolarlık ücret, sistem daha yetenekli hale geldikçe artacak” ifadelerini kullandı.

Musk’a göre esas abonelik artışı denetimsiz FSD’nin gelmesiyle yaşanacak. Denetimsiz FSD’nin, sürücünün araca aktif müdahalesine gerek olmadan, yolculuk sırasında uyumasına bile imkan tanıyacağı belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası