Samsun’da 6 yıl önce iki grup arasındaki çatışmada bir kişinin ölümüne ilişkin davada 10 yıl hapis cezası alan Altan A.’nın pişkin sözleri ‘Pes’ dedirtti. Hükümlü, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Seneye görüşürüz" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 Ağustos 2020 tarihinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kahvehane işletmecisi 2 çocuk babası Nadir Onat (41) ile Gürkan Ç. yaralandı. Ağır yaralanan Onat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

4 Ocak 2022 tarihinde görülen davada Gürkan Ç. ve Hazal B. 15'er yıl hapis cezalarına çarptırıldı, Altan E.'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ise beraat etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gürkan Ç. ve Hazal B.'ye verilen cezayı az buldu ve beraat edenlere verilen kararlar bozdu.

10'AR YIL HAPİS CEZASI

Yeniden görülen duruşmada tutuklu sanıklar Gürkan Ç. ve Hazal B., müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan Altan E. ile Mehmet D.B. 10'ar yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan bir sanık ise 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

"SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ"

10 yıl hapis cezası alan Altan E. adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Seneye görüşürüz" dedi. Pişkin sözleri hayrete düşüren Altan E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

