Hatay’ın Hassa ilçesinde 17 yaşındaki Fatih G., bir ortaokulun bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin, babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulu'nun bahçesinde yaşandı.

KARNINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Okulun bahçesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, 17 yaşındaki Fatih G.’yi av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bankta buldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatih G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BABASININ AV TÜFEĞİNİ ALARAK EVDEN ÇIKMIŞ

Öte yandan, Fatih G.’nin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi. Gece saatlerinde oğullarını arayan ailenin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

