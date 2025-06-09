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3 yaşındaki Furkan yavaş yavaş eriyor! 2,9 milyon dolara sağlığına kavuşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 yaşındaki Furkan yavaş yavaş eriyor! 2,9 milyon dolara sağlığına kavuşacak
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Önce depremde evleri yıkılan, ardından oğullarının ölümcül hastalığını öğrenen aile, DMD kas hastası Furkan için yardımseverlerden destek bekliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Genetik ölümcül bir kas hastalığı olan duchenne musküler distrofi (DMD) ile dünyaya gelen 3 yaşındaki Tokatlı Furkan’ın sağlığına kavuşması için 2,9 milyon dolara ihtiyaç var. Özel bir bankada çalışan baba Mustafa Elmas ve öğretmen anne Rabia Elmas, çocuklarının yaşayabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor. Oğlunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini gördükçe kahrolduğunu söyleyen baba Mustafa Elmas “Furkan’a 9 aylıkken teşhis konuldu. O günden bu yana ne yediğimizi ne uyuduğumuzu biliyoruz. Evlatla imtihan olmak en zoru” dedi.

Her 3 bin 500 ila 5 bin erkek çocuğundan birinde görülen DMD hastalığının Furkan’daki ilk belirtileri henüz 6 aylıkken çıktı. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depreminde görev yeri olan Gaziantep’teki evleri yıkılan Elmas ailesi Samsun’a taşınmak zorunda kaldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki dikkatli bir çocuk hekiminin “Furkan’ın başını daha dik tutması gerekli” şeklindeki şüphesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 3 ay sonra Furkan’a sadece erkek çocuklarda görülen DMD teşhisi kondu. Deprem travmasının hemen ardından çocuklarının ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Elmas ailesi perişan oldu. 8 yaşındaki ağabeyi sağlıklıydı. Ancak Furkan’ın kasları giderek eriyordu. 

3 yaşındaki Furkan yavaş yavaş eriyor! 2,9 milyon dolara sağlığına kavuşacak - 1. Resim

YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

DMD kas hastaları için 2023 yılında onaylanan tek ilacın çok pahalı olduğunu söyleyen baba Mustafa Elmas “Bu tedavinin yapıldığı yerlerden biri de Dubai’deki bir hastane. Yaptığımız görüşmelerde 2,9 milyon dolar olduğunu söylediler. Bizim bu parayı karşılamamız imkânsız. Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattık. Yavrumun hayatta kalabilmesi için hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. İlaç, hastalığın ilerlemesini engelliyor; kas kayıplarını geri getiremiyor. Bu nedenle bir an önce tedaviye başlamamız gerekiyor. Furkan çok şükür şu anda yürüyebiliyor ancak çok zorlanıyor. Bu çocuklar kas kaybı nedeniyle birkaç sene içinde önce parmak ucunda yürüyor daha sonra tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Kalp kası da dâhil olmak üzere, solunum kasları, yutma fonksiyonunu yerine getiren kaslar da bozulduğu için yıllar içinde ölümle yüz yüze kalıyorlar” diye konuştu.

3 yaşındaki Furkan yavaş yavaş eriyor! 2,9 milyon dolara sağlığına kavuşacak - 2. Resim

Tokat’ta öğretmenlik yapan anne Rabia Elmas da “Oğlum henüz hastalığının farkında değil, o da arkadaşları gibi koşup oynamaya çalışıyor ama sendeleyip düşüyor. Oğlumun bundan sonraki hayatını tekerlekli sandalyede ve cihazlara bağlı olarak geçirmesini istemiyorum. Yakında birçok şey için çok geç olacak. Oğlumun ilaca ulaşabilmesi için Allah rızası için destek olun” çağrısını yaptı. 

Furkan’a destek olmak isteyenler sosyal medya hesaplarını takip ederek buradaki banka numaralarına ulaşabilir. @dmdfurkanelmas

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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