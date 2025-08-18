Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı "Hiç istemesem de gidiyorum" olmuş

4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı "Hiç istemesem de gidiyorum" olmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı &quot;Hiç istemesem de gidiyorum&quot; olmuş
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'tan Tekirdağ'a giden yolcu otobüsü bu sabah İstanbul'da kaza yaptı; feci olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Kazadan can verenlerden Şenay Demirci'nin son paylaşımı ise yürek yaktı. Silivri Belediyesi'nde çalışan ve yıllık izni ardından işbaşı yapmak için otobüse binen Demirci'nin "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı "Hiç istemesem de gidiyorum" olmuş - 1. Resims

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı "Hiç istemesem de gidiyorum" olmuş - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

