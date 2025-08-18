4 kişinin öldüğü kazadan kahreden detay! Son paylaşımı "Hiç istemesem de gidiyorum" olmuş

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

İlgili Haber Sağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldi

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

s

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.