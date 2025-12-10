İstanbul Arnavutköy'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Silah zoruyla bir eve giren iki şahıs, 4 yaşındaki Nura M. ve annesi Rengin H.'yi darbedip ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi. Saldırganlar 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karışırken, küçük kızın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantlarken, o sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi. Şüpheliler değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle olay yerinden kaçtı.

4 yaşındaki çocuk ile annesini darbedip ağızlarını bantladılar... Hepsi 200 bin TL için!

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nura M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rengin H. ve oğlu Murat M. ise darp raporu almak için hastaneye götürülürken, ardından karakola giderek şikayetçi olacaklarını söyledi.

"ALTIN, EURO VE TÜRK LİRASI ÇALDILAR"

Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., konuyla ilgili "Ben çalışıyordum. Annem beni ağlayarak aradı koşarak eve geldim. Geldiğimde annemi bantlamışlar silahla tehdit etmişler. Kardeşim onlarla karşılaşmış kapıyı çalmış ve silahı kardeşimin göğsüne tutuyor. Benim küçük kardeşimi de darbedip dövmüşler. Odadan eşyalarımızı çalmışlar ve kaçmışlar. Buraya plakasız motosikletle gelmişler. 200 bin TL'lik ürün çalmışlar. Altın, euro ve Türk lirası vardı" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası