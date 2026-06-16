6 gündür aranıyordu! Kayıp çobandan acı haber geldi
Erzurum'da 6 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çoban Okan Koç'un cansız bedeni Aras Nehri'nde bulundu.
- 17 yaşındaki çoban Okan Koç'un kayıp ihbarı 10 Haziran'da yapıldı.
- AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri tarafından Aras Nehri ve çevresinde arama yapıldı.
- Çalışmalara 100'den fazla personel katıldı.
- Genç çobanın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre ileride bulundu.
Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanın cesedi, Aras Nehri'nde bulundu.
Erzurum'un Horasan ilçesindeki Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi taradı.
100'DEN FAZLA PERSONEL KATILDI
Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, 100'den fazla personelle sürdürüldü.
KAYBOLDUĞU YERDEN 5 KM İLERİDE BULUNDU
Kaybolduğu belirtilen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Aras Nehri'nde genç çobanın cansız bedeni bulundu.
Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.