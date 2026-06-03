Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili çarpıcı bir ihmal ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüsün konum, hız ve rota bilgilerini içeren Araç Takip Sistemi (ATS) verilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmediği belirlendi.

Denizli'de Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliam gibi kazanın ardından yürütülen incelemelerde teknik ve idari ihmaller ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüsün, Pamukkale Ulaşım Seyahat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. adına biletli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen yetki belgesi kapsamında, "Emine firması" adına tescilli olduğu belirlendi.

8 kişinin öldüğü katliam gibi kazada çarpıcı ihmal!

BÜYÜK İHMAL

Taşıta ilişkin ve aracın hızını, rotasını, anlık durumunu GPS uyduları ile hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izleyen ATS verilerinin, firma tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmediği tespit edildi.

8 kişinin öldüğü katliam gibi kazada çarpıcı ihmal!

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit ve otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada hayatını kaybeden Civan Şen ve oğlu Eyüp Miraç Şen'in cenazeleri Antalya'ya, Hayriye Arıkan ile Merve Erik'in cenazeleri Alanya'ya, Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ile üniversite öğrencisi Zehra Eyiol'un cenaze işlemlerinin ise Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığında sürdüğü öğrenildi.

8 kişinin öldüğü katliam gibi kazada çarpıcı ihmal!

16 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 33 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, 16 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Tedavisi süren yaralılardan 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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