Adana’da 16 yaşındaki D.E. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak annesi Servet Tekir’i bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. İhbar sonrası eve gelen polis ekipleri D.E.’yi gözaltına aldı. D.E.’nin 9 yaşındaki kardeşi ise ifadesinde herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını anlattı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki D.E. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Servet Tekir'i bıçakladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, annesini öldürdüğünü bildirerek ihbarda bulundu.

“ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM”

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerini kapıda karşılayan D.E.'nin, "Annemi ben öldürdüm" dedi ve teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi Servet Tekin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

KARDEŞİ İFADE VERDİ: SES DUYMADIM

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E. ise ifadesinde, gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söyledi.

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