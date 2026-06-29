2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turu karşılaşmalarına çevrildi. Turnuvada birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri beklerken Arjantin ve Portekiz'in maç tarihleri de merak konusu oldu. Son 32 turu tam gaz devam ederken ''Arjantin maçı ne zaman?'' ve ''Portekiz maçı ne zaman?'' soruları gündeme getirildi.

Son 32 turunun ardından kazanan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak ve Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolunda mücadele etmeyi sürdürecek. Peki, Dünya Kupası Arjantin ve Portekiz maçları ne zaman? işte Dünya Kupası son 32 turu maç takvimi...

Dünya Kupası Arjantin ve Portekiz maçları ne zaman? Son 32 turu maç takvimi

DÜNYA KUPASI ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Son dünya şampiyonlarından Arjantin, Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Yeşil Burun Adaları-Arjantin maçı 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Maç TRT ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

Dünya Kupası Arjantin ve Portekiz maçları ne zaman? Son 32 turu maç takvimi

DÜNYA KUPASI PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz son 32 turunda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Hırvatistan-Portekiz maçı 3 Temmuz Cuma günü saat 02.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT kanallarından naklen ekranlara gelecek.



Dünya Kupası Arjantin ve Portekiz maçları ne zaman? Son 32 turu maç takvimi

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU MAÇ TAKVİMİ

28 Haziran Pazar

Güney Afrika-Kanada, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00 (0-1)*

29 Haziran Pazartesi:

Brezilya-Japonya, Houston Stadı, TSİ 20.00

Almanya-Paraguay, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Hollanda-Fas, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Fildişi Sahilleri-Norveç, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Fransa-İsveç, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Meksika-Ekvador, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Belçika-Senegal, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

ABD-Bosna Hersek, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

İspanya-Avusturya, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Portekiz-Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

İsviçre-Cezayir, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Avustralya-Mısır, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Arjantin-Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

Kolombiya-Gana, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

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