UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? İşte eleme turu maç takvimi...

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman merak edilirken UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertli ekip eşleşmenin ilk karşılaşmasını kendi sahasında oynayacak. Rövanş mücadelesi ise Polonya'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen takım Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Elenen ekip ise Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sürdürecek.

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? Fenerbahçenin rakibi Gornik Zabrze oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek. Ardından play-off etabını da başarıyla tamamlaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.





Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? Fenerbahçenin rakibi Gornik Zabrze oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME TAKVİMİ

Tur Kura Tarihi Maç Tarihleri 2. Ön Eleme Turu 17 Haziran 2026 21-22 Temmuz / 28-29 Temmuz 2026 3. Ön Eleme Turu 20 Haziran 2026 4-5 Ağustos / 11 Ağustos 2026 Play-Off Turu 3 Ağustos 2026 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos 2026

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? Fenerbahçenin rakibi Gornik Zabrze oldu

AVRUPA KUPALARINDA DİĞER TEMSİLCİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi Danimarka temsilcisi FC Midtjylland oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir ise Bosna Hersek temsilcisi FK Sarajevo ile Finlandiya ekibi FC Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası