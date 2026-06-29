2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, eleme turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, Leroy Sane oynayacak mı merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

Boston Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdırırken, kaybeden ekip turnuvaya veda edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Almanya-Paraguay maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, Leroy Sane oynayacak mı?

Almanya-Paraguay maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, Leroy Sane oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

ALMANYA-PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

Almanya-Paraguay maçı son 32 turu mücadelesi 29 Haziran Pazartesi günü saat 23.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Faslı hakem Jalal Jayed yönetecek.

Almanya-Paraguay maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, Leroy Sane oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

ALMANYA-PARAGUAY MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Almanya-Paraguay maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç Türkiye saati ile 23.30'da ekranlara gelecek.

Almanya-Paraguay maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, Leroy Sane oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

LEROY SANE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin Paraguay karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Ekvador karşısında henüz maçın başında attığı golle takımına erken üstünlük kazandıran yıldız oyuncunun, Paraguay karşısında da ilk 11'de süre alacağı tahmin ediliyor.

Almanya-Paraguay maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda, Leroy Sane oynayacak mı? İşte muhtemel ilk 11

ALMANYA-PARAGUAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum, Nmecha, Pavlovic, Leroy Sane, Musiala, Wirtz, Havertz

Paraguay: Gill, Caceres, Alonso, Gomez, Canale, Maidana, Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza, Enciso

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