Adana’da iş yeri sahibi 57 yaşındaki Cengiz Durmaz, mekanında motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri arıyor.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Cengiz Durmaz'a ait ocakbaşına kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz’a tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Adana'da korkunç olay! İş yeri sahibine kurşun yağdırdılar

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cengiz Durmaz’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Durmaz’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

