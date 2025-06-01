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Adıyaman'da sokaklarda panik hakim! "Zombi" gibi dolaşıyorlar, ne içtikleri meçhul...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da, aldıkları maddenin etkisiyle "zombi" benzeri hareketlerde bulunarak yere yığılan 2 şahıs hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri ise endişe verici görüntüler nedeniyle tedirgin.

Adıyaman'ın Kahta İlçesi Turgut Özal Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddede 2 şahsın bilinçsizce davrandığını, dengesiz hareketler sergileyerek çevredekilere korku dolu anlar yaşattığını belirten vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Adıyaman'da sokaklarda panik hakim!

İhbarın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da sokaklarda panik hakim!

BÖLGE SAKİNİ TEDİRGİN

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki şahıs, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki vatandaşların olaydan duyduğu rahatsızlık ve endişe ise dikkat çekti. Vatandaşlar, bölgede benzer olayların artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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